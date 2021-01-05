Коронавирус сразил великого чемпиона

Ёкодзуна Хакухо, который обладает высшим рангом борца сумо в Японии, заразился коронавирусом. Как сообщают местные СМИ, 4 января у великого чемпиона возникло нарушение обоняния, после чего ПЦР-тестирование борца на коронавирус дало положительный результат.

Сейчас Федерация сумо Японии проверяет сумоистов из его хэи - основной ячейки в организационной структуре этого вида спорта.

В августе прошлого года Хакухо перенес операцию на колене, из-за чего был вынужден пропустить три турнира подряд.

Хакухо, или Мунхбатын Давааджаргал, который родился в Монголии, получил японское гражданство в сентябре 2019 года. В настоящее время помимо него званием ёкодзуны обладает лишь один сумоист - Какурю, также родом из Монголии.