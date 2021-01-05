Снежная буря в Испании

Во власти снежной бури оказался ряд испанских регионов. В горной Астурии, что на севере страны, лавина сошла на одну из дорог, заблокировав проезжавшие по ней автомобили.

На помощь прибыла бригада коммунальной службы из двух человек. Но сами они попали в ловушку из-за второго схода снега. Позже один из рабочих был найден мёртвым. Поиски его коллеги продолжаются.

По данным властей, спасателям удалось вызволить из-под снежных завалов пятерых пассажиров двух автомобилей. В их числе - ребёнок.

По прогнозам, снегопады в ближайшее время не прекратятся. Оранжевый уровень опасности объявлен в 30 испанских провинциях.