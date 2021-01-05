Праздник Богоявления: волхвы прочат конец пандемии

Свет, музыка, декорации, актёры, но ничего из того, к чему можно прикоснуться... Массовые мероприятия по случаю дня Богоявления в Испании отменили, но праздника детей лишать не стали. Ведь именно в этот день, а не в Новый год или Рождество, им вручают подарки, если, конечно, те хорошо себя вели. Причём, подарки эти - не от Деда Мороза или Санты, а трёх королей-магов или волхвов.
Так, в Барселоне и ряде других городов устроили красочное шоу с участием Мельхиора, Каспара и Бальтазара. Число участников сократили до нескольких сотен, были приняты строгие санитарные меры.
Волхвы направили зрителям послание с заверениями о том, что в скором времени мир справится с коронавирусом.
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