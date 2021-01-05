Португалия возглавила Совет Евросоюза

Португалия сменила Германию на посту страны-председателя Совета Евросоюза. Руководство переходит из рук в руки между 27 государствами-членами ЕС каждые полгода.

Теперь перед Лисабоном и Брюсселем - ответственная задача. Европа на гребне третьей волны пандемии постепенно начинает массовую вакцинацию - успех от которой, как ожидается, положительно скажется на сильно пошатнувшейся экономике Евросоюза.

Страх питает популизм, и если мы хотим с ним бороться, мы должны дать народу уверенность. Уверенность перед лицом страхов. Сегодня то, чего мы все боимся - COVID19, и именно по этой причине вакцинация необходима Антониу Кошта премьер-министр Португалии

Также в ближайшие 6 месяцев Евросоюз должен уладить множество деталей достигнутого в последние дни прошлого года соглашения по "брекситу".