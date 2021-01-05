Дувр-Кале: затишье перед бурей?Комментарии
Первая рабочая неделя нового года в разгаре, а в порту Дувра — непривычно спокойно.
Полиция проверяет у водителей перечень новых документов, в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Если все в порядке, путь через Ла-Манш для них открыт. Дополнительное требование — негативный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа. Но готовы оказались не все. Некоторым приходится ехать за 50 км от порта в центр тестирования.
Руководство порта предупреждает компании быть наготове.
Виктория Джинг, Euronews:
— Сейчас, когда за моей спиной в порту Дувра стоит полупустой паром, кажется, что все спокойно, но власти уверены - задержки будут. Они организовывают новые центры тестирования, новые зоны контроля вдали от оживленных портов, а также на полгода откладывают новые правила контроля над товарами, прибывающими из ЕС в Великобританию, чтобы дать бизнесу время подготовиться. Но ясно одно - если вы еще не готовы, время уходит.
В Кале пока тоже все спокойно. Но портовые власти говорят, что они хорошо подготовились.
Бизнес по обе стороны Ла-Манша внимательно наблюдает за ситуацией. Главные опасения: как новые правила повлияют на работу портов и вернутся ли очереди в ближайшие недели.