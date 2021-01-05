Китай не пускает экспертов ВОЗ для изучения коронавируса

Китай не пускает экспертов ВОЗ для изучения коронавирусаКомментарии
Глава Всемирной организации здравоохранения во вторник сказал, что он "разочарован" тем, что власти Китая все еще не выдали разрешение на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения COVID-19.
По словам Тедроса Гебреисуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.
В Великобритании впервые было зарегистрировано более 60 000 новых случаев заболевания коронавирусом за день.
Премьер-министр Борис Джонсон объяснил, что растущий уровень заражения не оставил правительству "никакого выбора", кроме как ввести третий локдаун. Он отметил, что в стране были вакцинированы более 1,3 миллиона человек
Германия продлевает локдаун до конца января и вводит новые ограничения для наиболее затронутых регионов.
Теперь жители могут контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, не проживающим с ними. Ужесточаются требования к персоналу, посетителям и новым поступившим в дома престарелых - они обязаны заранее проходить экспресс-тестирование.
Дания также ужесточила ограничительные меры в борьбе с распространением нового штамма коронавируса, который, как считается, передается быстрее.