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Китай не пускает экспертов ВОЗ для изучения коронавируса

Access to the comments Комментарии
 Ольга Кепински
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Китай не пускает экспертов ВОЗ для изучения коронавируса
Авторское право  AFPTV
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Глава Всемирной организации здравоохранения во вторник сказал, что он "разочарован" тем, что власти Китая все еще не выдали разрешение на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения COVID-19.

По словам Тедроса Гебреисуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.

Я очень разочарован этой новостью. Два эксперта группы узнали об этом, когда уже были в пути, а другие не смогли отправиться в поездку в последнюю минуту. Я общался с высшими китайскими официальными лицами и еще раз дал понять, что эта миссия - приоритет для ВОЗ и международной команды. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего разрешения ситуации
Тедрос Аданом Гебреисус
гендиректор ВОЗ

В Великобритании впервые было зарегистрировано более 60 000 новых случаев заболевания коронавирусом за день.

Премьер-министр Борис Джонсон объяснил, что растущий уровень заражения не оставил правительству "никакого выбора", кроме как ввести третий локдаун. Он отметил, что в стране были вакцинированы более 1,3 миллиона человек

Эта цифра включает в себя более 650 000 человек старше 80 лет, что составляет 23% от всех людей старше 80 лет в Англии. А это значит, что почти каждый четвертый из наиболее уязвимых групп будет иметь через две-три недели значительную степень иммунитета
Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

Германия продлевает локдаун до конца января и вводит новые ограничения для наиболее затронутых регионов.

Теперь жители могут контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, не проживающим с ними. Ужесточаются требования к персоналу, посетителям и новым поступившим в дома престарелых - они обязаны заранее проходить экспресс-тестирование.

Дания также ужесточила ограничительные меры в борьбе с распространением нового штамма коронавируса, который, как считается, передается быстрее.