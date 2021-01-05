Китай не пускает экспертов ВОЗ для изучения коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения во вторник сказал, что он "разочарован" тем, что власти Китая все еще не выдали разрешение на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения COVID-19.

По словам Тедроса Гебреисуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.

Я очень разочарован этой новостью. Два эксперта группы узнали об этом, когда уже были в пути, а другие не смогли отправиться в поездку в последнюю минуту. Я общался с высшими китайскими официальными лицами и еще раз дал понять, что эта миссия - приоритет для ВОЗ и международной команды. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего разрешения ситуации Тедрос Аданом Гебреисус гендиректор ВОЗ

В Великобритании впервые было зарегистрировано более 60 000 новых случаев заболевания коронавирусом за день.

Премьер-министр Борис Джонсон объяснил, что растущий уровень заражения не оставил правительству "никакого выбора", кроме как ввести третий локдаун. Он отметил, что в стране были вакцинированы более 1,3 миллиона человек

Эта цифра включает в себя более 650 000 человек старше 80 лет, что составляет 23% от всех людей старше 80 лет в Англии. А это значит, что почти каждый четвертый из наиболее уязвимых групп будет иметь через две-три недели значительную степень иммунитета Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Германия продлевает локдаун до конца января и вводит новые ограничения для наиболее затронутых регионов.

Теперь жители могут контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, не проживающим с ними. Ужесточаются требования к персоналу, посетителям и новым поступившим в дома престарелых - они обязаны заранее проходить экспресс-тестирование.

Дания также ужесточила ограничительные меры в борьбе с распространением нового штамма коронавируса, который, как считается, передается быстрее.