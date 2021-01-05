Убежище для Джулиана Ассанжа

Мексика готова предоставить убежище основателю WikiLeaks.

Накануне британский суд вынес решение, что Ассанж, находящийся в лондонской тюрьме, не будет экстрадирован в США. Американские власти добиваются выдачи Ассанжа, ему предъявлены обвинения по 18-ти пункат, включая заговор с целью проникновения в базы данных, которыми распоряжается Пентагон и разведовательные ведомства. Известно, что правительственные юристы намерены опротестовать это решение.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики, заявил следующее: "Помилование для господина Ассанжа, амнистия и убежище в Мексике. Мы обеспечим ему охрану. Мы готовы к тому, что это потребует усилий".

В среду Ассанжу предстоит новое судебное заседание. На этот раз будет решаться вопрос его возможного освобождения под залог.

В заключении, где была обоснована невыдача активиста США, было отмечено, что экстрадиция подорвала бы и без того хрупкое душевное здоровье Ассанжа, а также сказано, что "обвинения в отношении Ассанжа, даже будучи доказанными, могут нарушить право основателя WikiLeaks на свободу слова".

Сам Ассанж все обвинения отрицает, в этом его поддерживает, в частности "Эмнести Интернешнл", подчеркивая, что преследование и возможный судебный процесс имеют под собой политические основания, ставящие под сомнения право прессы и право личности на свободу слова.