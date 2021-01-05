Южная угроза: Франция не намерена сворачивать операцию в Африке

За последнюю неделю в Мали погибли пять французских военнослужащих, а в течение армейской операции "Сервал", позднее переименованной в "Бархан", потери Франции составили свыше 50 человек.

Операция проводится в регионе Сахель, чье население составляет свыше 300 миллионов человек.

Цель действий - не допустить подъема радикального исламизма.

Комментирует Доминик Тренкан, генерал армии, экс-руководитель военной миссии Франции при ООН: "Военные подразделения находятся в Мали в первую очередь для поддержания мира в этом регионе. Операции проводятся совместно с армиями относящихся к Сахелю африканских стран. Это еще и средство сдерживания против джихадистов, это сигнал им, что эту войну они не выиграют. Но в итоге в любом случае всем рано или поздно придется садиться за стол переговоров с действующими властями".

Операция началась семь лет назд, и тогда вся ответственность лежала на Франции, лишь позднее транспортную и логистическую поддержку оказали Германия и Британия.

По мнению генерала Тренкана, "африканские государства на старте были не готовы к военным действиям такого типа. Сейчас координация и сотрудничество улучшились, ну и поддержку оказали европейские сюзники Франции. Но большая часть государств Европы тогда смотрели на восток, опасаясь российской угрозы. Сегодня они смотрят на юг, потому что в столицах этих государств поняли, что там идет защита европейских границ от джихадистов".

В настоящий момент в операции "Бархан" задействованы свыше 5 тысяч французских солдат и офицеров, Париж подчеркивает, что "вечно там военные силы держать не будет".