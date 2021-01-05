Третий локдаун в Великобритании

Великобритания начала вакцинацию препаратом Oxford/AstraZeneca - премьер-министр Борис Джонсон лично посетил нескольких привитых в первую очередь сограждан.

.@thesun’s campaign to help our NHS to roll out the UK vaccination programme as fast as possible is a fantastic initiative.



The British public volunteered in droves to support the NHS last year and I have no doubt they will be determined to help again.https://t.co/JpwepibYaE — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 1, 2021

Но эффект будет ощутим ещё нескоро, поэтому в понедельник вечером во время телеобращения к нации Джонсон объявил об ужесточении карантинных мер в Англии - уже в третий раз с начала пандемии.

Ограничения обретут силу закона 6 января, когда парламент вернётся с каникул и проглосует по этому вопросу.

"Поскольку на большей части территории страны уже введены строгие ограничения, очевидно, что нам нужно ещё что-то предпринять всем вместе, чтобы взять под контроль этот новый штамм коронавируса, пока идёт вакцинация. Поэтому в Англии мы также должны ввести локдаун, и правительство в очередной раз даёт вам указание оставаться дома", - сказал Джонсон.

Stay at home. Protect the NHS. Save lives. pic.twitter.com/PUN79POzAw — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021

Решение о локдауне было принято вслед за предупреждением, озвученным главными врачами Великобритании о том, что без экстренных мер Национальная система здравоохранения может оказаться перегруженной в течение 21-го дня. Так, после Рождества число пациентов с COVID-19 увеличилось в больницах Англии на 50%.

Ужесточение карантина предполагает закрытие всех школ и колледжей, и большинство учащихся переходят на дистанционное обучение. Студенты университетов не должны возвращаться в кампусы и также продолжат образование онлайн. Люди должны оставаться в изоляции у себя дома и выходить на короткое время лишь для покупки продуктов, занятий спортом или для посещения врача.

С 5 января локдаун в законодательном порядке введён на всей материковой части Шотландии. Причина ужесточения ограничений — рост случаев заражения СOVID-19. Местным жителям разрешается выходить из дома только по крайней необходимости. Власти Шотландии заявили, что считают ситуацию чрезвычайно серьёзной:

"Должна сказать - и это без каких-либо преувлеичений - что ситуация, с которой мы столкнулись сейчас, беспокоит меня больше, чем это было в марте прошлого года. Р__езко увеличивающееся число случаев заражения означает, что намного больше людей заболеют, будет больше смертей. Всё это объясняет, почему мы должны действовать быстро и решительно", - сказала первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Being back in lockdown is really hard to take for everyone, but it is necessary to slow down this new strain of the virus while we get people vaccinated. Please - for you own safety, that of your loved ones and of the whole country: Stay at Home, Protect the NHS and Save Lives. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 4, 2021

В Северной Ирландии указание оставаться дома также имеет теперь юридическую силу. Круг школьников, охваченных дистанционным обучением, расширился.

В Уэльсе такие меры уже были введены ранее, теперь их действие будет продолжено. Каждая из частей королевства имеет право самостоятельно определять действующие на ее территории санитарно-эпидемиологические меры, но их сходство, по сути, делает третий карантин общенациональным.