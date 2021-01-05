У греческой церкви свои законы

Греческие храмы не будут подчиняться тербованиям властей и останутся открытыми в день Богоявления 6 января. Такое решение принял в понедельник Священный Синод Элладской православной церкви, постановив, что верующие смогут принять участие в литургии, соблюдая ранее согласованные санитарные меры. Заседание Синода прошло в режиме телеконференции под председательством предстоятеля архиепископа Иеронима.

"Священный Синод не согласен с новыми правительственными мерами в отношении церковных служб, настаивает на сохранении ранее достигнутых с властями договорённостей и даёт указание позволить церквям оставаться открытыми. Состоится также обряд освящения воды на Крещение", - заявил представитель Синода епископ Афинагор.

В минувшем декабре церковь и правительство Греции договорились об условиях работы храмов в дни Рождества, Нового года и Богоявления. Однако с 3 января власти ввели новые ограничительные меры, запретив службы в День Богоявления, чтобы, по их словам, 11 января можно было безопасно открыть школы.

❗Είναι αδιανόητο όταν οι πολίτες υποχρεώνονται σε ένα σκληρό #lockdown, η #Ιερά_Σύνοδος να ζητά εξαιρέσεις. Θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

❌ Εκεί οδηγούν οι υποχωρήσεις και η ενδοτικότητα της Κυβέρνησης και η απουσία σχεδίου για ασφαλές άνοιγμα#εκκλησία#Θεοφάνιαpic.twitter.com/EHwBTXFAio — Κίνημα Αλλαγής Τομέας Δημόσιας Διοίκησης (@KinalDioikisi) January 4, 2021

На вопрос журналиста о том, что будет, если правительство не сделает исключения, и вмешается полиция, епископ Афиногор ответил: "Каждый берёт на себя ответственность за свои действия. Мы готовы взять на себя ответственность за своё решение, а государство пусть отвечает за своё".

Греки празднуют Богоявление, которое здесь называют "Фота" или "Теофания", в день, когда восточные христиане отмечают рождественский Сочельник. Теофания завершает празднование 12 рождественских дней.

Празднование начинается с вечерней службы в церкви накануне, 5 января. На другой день по всей стране проходит обряд освящения вод в память о крещении Христа в Иордане.

В приморских городах существует такой обычай: священник бросает в море серебряный крест, а смельчаки ныряют в холодную воду, и каждый старается достать крест первым.

Рождество Элладская православная церковь, живущая по григорианскому календарю, отмечает вместе с западными христианами - почти на две недели раньше, чем Русская Православная Церковь.