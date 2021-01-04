Британия начала вакцинацию отечественным препаратом

Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса отечественным препаратом, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

По данным властей, заказано 100 миллионов доз. Первая прививка была сделана 82-летнему британцу Брайану Пинкеру.

Брайан Пинкер, житель Великобритании, пенсионер: "Вакцина значит для меня всё. На мой взгляд, это единственный способ вернуться к нормальной жизни. Это ужасный вирус. И я рад, что получил Оксфордскую вакцину, очень доволен".

Британия начала кампанию по вакцинации ещ``ё в первых числах декабря, разрешив применение препарата американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Даниэль Альтманн, профессор, Имперский колледж Лондона:

"Это новый этап в сражении. Сначала была битва науки за разработку вакцины с вопросами о том, будет ли она эффективной, сможет ли нейтрализовать вирус? Преодолев всё это, мы перешли к другому этапу - логистическому. Теперь задачи: организовать цепочку поставок препарата в нужных дозах, его хранение, а также работу бригад вакцинаторов. И это снова борьба - столь же трудная и масштабная".

В соседней Франции массовая вакцинация стартовала на пару недель позже. Пока от коронавируса привиты всего несколько сотен человек. За медленные темпы в работе и сбои в поставках препаратов критике подверглись и власти Германии, где тем не менее прививку получили почти 240 тысяч жителей.