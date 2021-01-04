Видеоигра о войне в Донбассе

Видеоигры часто бывают жестокими, с поединками и кровопролитными боями. Но "The Point of No Return" ("Точка невозврата") созданная украинским визуальным дизайнером Алексеем Фурмой, не похожа на большинство из них.

Проект призван сломать эмоциональные барьеры между теми, кто воевал, и теми, у кого нет такого опыта; открыть людям, которые не были на войне (и в первую очередь родным и близким воевавших), что они пережили, через что прошли, чтобы помочь им справиться с послевоенным тяжёлым состоянием.

"Вы играете за человека, который принимает решение вступить в армию и отправиться в зону боевых действий, - рассказывает Алексей Фурман. - А затем находится уже в зоне боевых действий, проводит там значительное время, и возвращается домой с психической и физической травмой".

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"The Point of No Return" создана в популярном стиле RPG (компьютерной ролевой игры). События происходят на востоке Украины, где вот уже много лет продолжается вооружённый конфликт между пророссийскими сепаратистами и украинской армией. Разработчики использовали опыт нескольких реальных персонажей, их истории объединены. Игрок может выбирать различные варианты развития событий, чтобы пережить их с точки зрения собственного опыта.

Проект стоимостью чуть более 30 000 долларов профинансировал и поддержал Украинский культурный фонд.