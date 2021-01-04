В Турции разработали тест, который выявляет коронавирус за 10 секунд

Турецкие ученые разработали тест, которые позволяет выявить коронавирус за 10 секунд. По словам специалистов, его точность достигает 99%. Ученые утверждают, что добиться такой скорости анализа им удалось благодаря нанотехнологиям.

В отличие от обычного ПЦР-теста, при проведении исследования не нужно брать мазок из носа. Вместо этого изо рта пациента при помощи тампона берется слюна, после чего она смешивается со специальным раствором. Для обнаружения инфекции используется особая микросхема.

"Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала”, - говорится в заявлении Национального исследовательского центра нанотехнологий (UNAM) при Билькентском университете.

По словам ученого Али Айтака Сеймана, положительный результат можно получить в течение 5-10 секунд. Если результат будет отрицательным, то это станет известно через 20 секунд.

"Коронавирус - это частица диаметром 150 нанометров, - объясняет ректор университета Абдула Аталар, добавив, что исследователи из UNAM уже много лет работают с наночастицами. - Это как раз их специализация. После того, как стало известно о первых случаях заболевания в Турции, ученые приступили к работе над проектом".

Сейчас исследователи надеются получить разрешение от турецких властей на запуск массового производства тестов в ближайшие два месяца. Они рассчитывают, что в конечном итоге их изобретение заменит ПЦР-тесты, результаты которых нужно ждать минимум сутки.