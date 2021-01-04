Пандемия и искусство: безработный художник учит рисовать онлайн

Проживающий в Великобритании португальский художник и учитель Нельсон Феррейра потерял работу во время пандемии. Но руки он не опустил, а использовал самоизоляцию как возможность для создания онлайн-курса по рисованию, основанного на технике французского художника XIX-го века Шарля Барга.

Обучение начиналось с рисования частей человеческого лица и всей головы, затем деталей фигуры: рук и ног. И только после этого переходили к зарисовке торса.

Это первый курс, доступный в моей онлайн-академии. Несмотря на свою сложность, именно с этой техники должны начинать все художники. В ней невозможно мошенничать, нужно уметь действительно хорошо рисовать, здесь и сейчас, методично, с точностью и полным контролем. Курс Барга был самым важным курсом XIX века Нельсон Феррейра учитель рисования

Несмотря на сложные нынешние обстоятельства, Нельсон Феррейра верит в возможности, которые предоставляет Интернет.

2020 год был трудным, но 2021 принесет еще больше проблем для тех, кто живет в Великобритании. Художникам в Лондоне надеяться особо не на что, но, с другой стороны, благодаря интернету, не так важно, где именно мы находишься и творишь. И выход в онлайн поможет смягчить последствия политических решений, с которыми ты не согласен Нельсон Феррейра учитель рисования

Обучение доступно на английском и португальском, но в перспективе ввести и другие языки.