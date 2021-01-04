Революция в метро: поездами снова управляют женщины

Профессия машинист электропоезда официально перестала быть мужской.

3 января, впервые в современной истории, на Филевскую линию московского метрополитена вышел поезд под управлением женщины.

С 1 января вступил в силу закон о сокращении перечня профессий, потенциально опасных для женщин, — с 456 до 100.

Обучение на машиниста электропоезда с февраля 2020 года прошли 12 сотрудниц. В этом году планируется трудоустроить на работу не менее 50 женщин-машинистов.

Сегодня поезда «Филевской» линии повели первое поколение женщин-машинистов! Запомните эти имена: Марина... Posted by Московский транспорт on Sunday, January 3, 2021

В Московском метрополитене женщины работали машинистами электропоездов с 1936 года, но в начале 1980-х годов был введен запрет на прием новых сотрудниц по специальности.

Это объяснили защитой женщин от высоких нагрузок и неблагоприятных факторов труда. Официально перечень "вредных" профессий для женщин был закреплен в 2000 году.

К памятному событию Департамент транспорта Москвы совместно с компанией Mattel выпустили ограниченную серию кукол "Барби"-машинисток.

Московский метрополитен занимает второе место в мире по доле работающих женщин. Из порядка 60 тысяч работников более трети - 21 388 человек (36%) — это женщины.