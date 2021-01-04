Оползень в Норвегии: найдено тело седьмого погибшего

Обнаружено тело седьмого погибшего в результате оползня в норвежской коммуне Еррум.

Оползень был большим по площади, примерно 300 на 700 метров, он сошел в среду, дома в деревне Аск букввально затянуло в расселину, похоронив под слоем грязи их жителей.

В поисковых работах использовались дроны, оборудованные тепловизорами, и служебные собаки.

На месте трагедии побывала монаршая чета - король Харальд с супругой, королевой Соней.

Харальд V, король Норвегии: "Мне сложно подыскать слова, чтобы описать происшедшее".

Среди тех, кого продолжают искать, есть дети.

Королева Соня нашла слова утешения и поддержки: "Мы понимаем невероятную сложность задачи. Но мы также знаем, что люди едины в том, чтобы найти всех. И нас это очень трогает".

Сообщается, что оползень разрушил не менее трех десятков домов, были также нарушены поставки электричества.

Не менее тысячи человек вынуждены были покинуть жилища, их эвакуировали с помощью вертолетов.

Многие задаются вопросом, как, зная об экспертной оценке геодезистов о состоянии почв, на строительство в этих местах были получены разрешения.