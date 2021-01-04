Китай инвестирует в Африку

Министр иностранных дел Китая продолжил многолетнюю традицию ведомства, выбрав африканские страны для своего первого официального визита в новом году.

Ван И посетит Нигерию, Демократическую республику Конго, Ботсвану, Танзанию, а также Сейшельские Острова. По пути в Африку глава китайского дипломатии сделал остановку на Кипре, где встретился со своим к коллегой Никосом Христодулидисом, они обсудили, в частности, вопросы отношений между ЕС и КНР.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на этом фоне заявила: "Для обеих сторон самое важное — сохранить приверженность принципам мирного сосуществования, открытого сотрудничества, мульлатерализма, приверженность диалогу и переговорам. Основной вывод заключается в том, что вопросы нашего сотрудничества и взаимопонимания в значительное мере преобладают над проблемами конкуренции и разногласия. Китай и Евросоюз — полноценные стратегические партнеры, а не соперники. Наша главная задача — сообща решать проблемы глобального характера, продвигать многополярный мир, глобализацию экономики и более демократичные международные отношения и привнести больше стабильности и определенности в наш неспокойный и меняющийся мир".

Благодаря китайским инвестициям в Африке проложены шесть тысяч километров железнодорожных путей и шести тысяч километров автотрасс, построены около 20 морских портов и свыше 80 крупных энергообъектов. За последние 20 лет объем торговли между Китаем и африканскими государствами вырос в 20 раз, прямые инвестиция Китая увеличились в 100 раз.