Надышаться морозным воздухом и вдоволь накататься по замёрзшему пруду в местном парке решили многие жители Глазго перед тем, как в Шотландии начнёт действовать полный локдаун.
В понедельник, несмотря на резкое похолодание, Королевский парк хлынули толпы людей. Горожане играли в хоккей, рисовали коньками фигуры на льду, просто прогуливались.
Во вторник регион закрывается на карантин из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Жёсткие правила изоляции будут действовать как минимум до конца января. Согласно им, жителям Шотландии можно будет покидать дома только в случае острой необходимости.
Другие No Comment
Пивная кружка как знак протеста
В Сантьяго открыты "Святые врата"
"Умное" зеркало для занятий спортом
Аквалангисты в традиционных нарядах
Традиционные прыжки в Тибр без зрителей
"Представление без зрителей": в европейских столицах встретили Новый год
Мощный шторм в Неаполе
Украина: горнолыжный сезон открыт
В Марселе уберутся
Огромный айсберг угрожает Южной Георгии
Два с половиной часа в ёмкости со льдом
Мощные снегопады обрушились на Японию
No comments: лучшее за неделю
Спасите фламенко!
Вместо карантина комендантский час
Сверкающий огнями Лондон готовится к Рождеству
Французские актеры: "Мы умрем, и даже не на сцене"
Крупный пожар в австралийском Брисбене
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Санта-Клаус поможет нуждающимся