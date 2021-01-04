Надышаться морозным воздухом и вдоволь накататься по замёрзшему пруду в местном парке решили многие жители Глазго перед тем, как в Шотландии начнёт действовать полный локдаун.

В понедельник, несмотря на резкое похолодание, Королевский парк хлынули толпы людей. Горожане играли в хоккей, рисовали коньками фигуры на льду, просто прогуливались.

Во вторник регион закрывается на карантин из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Жёсткие правила изоляции будут действовать как минимум до конца января. Согласно им, жителям Шотландии можно будет покидать дома только в случае острой необходимости.