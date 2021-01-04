Акционеры одобрили слияние PSA и FCA

Главные акционеры одобрили сделку о слиянии французского автопроизводителя PSA с итальянско-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles. В объединенную компанию под названием Stellantis ("Стеллантис"), которая будет базироваться в Нидерландах, войдут 14 брендов. Она станет четвертым по величине гигантом автопромышленности — в 2019 году на рынок вышли восемь миллионов автомобилей этих производителей.

Соглашение о слиянии было подписано в середине декабря. 46% выручки будет приходиться на Европу, 43% — на Северную Америку.

Гендиректором объединенной компании с полномочиями на пять лет станет руководитель "Пежо" Карлос Таварес. он также войдет в состав совета директоров, который возглавит председатель правления "Фиат - Крайслер" Джон Элкан. Ранее Еврокомиссия одобрила с сделку по слиянию на условиях полного соблюдения пакета обязательств, согласованного компаниями.

В мае "Фиат - Крайслер" отказался от планов по слиянию с французским концерном "Рено".

Эксперты отмечают, что игроки авторынка стремятся к объединению, чтобы сэкономить на расходах и лучше подготовиться к развитию новых технологий в отрасли.