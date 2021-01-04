Смертоносные праздники

Cошедшая в итальянском Южном Тироле лавина унесла жизни супружеской пары, их личности установлены. Несмотря на введенный повышенный уровень схода снега, чета отправилась кататься на лыжах. Спасатели оперативно прибыли на место, но 65-летней Михаэль Грюнер, экс-президент банка Raiffeisen, и его супруга к тому моменту уже погибли.

В Австрии мощные осадки привели к разрушениям - в Восточном Тироле здание склада рухнуло под тяжестью снега. Обошлось без жертв. Закрыта основная трасса, соединяющая этк часть горного массива с Зальцбургом, синоптики заявили, что за ночь выпало более метра снежного покрова.

Низкие температуры стоят и в части областей северной Испании- там градусник находится ниже нулевой отметки, на горных склонах Страны Басков снегопад продолжался почти сутки, на высоте 600 метров толщина покрова составила не менее 10 сантиметров.

В Германии тоже были снегопады, но если в соседней Австрии горы открыты для катания, то в немецких Альпах подъемники не будут работать еще неделю, но немцы все равно ринулись на склоны - хотя бы для прогулок и катания на санках.