Вакцинация в ЕС: долго запрягают

Оправданная осторожность или нерасторопность? Ряд стран ЕС подвергся критике из-за медленных темпов вакцинации населения от коронавируса.

Это касается Франции, где за неделю кампании привиты чуть более 500 человек. Власти обещают ускорить процесс, чтобы прививку ежедневно получали около тысячи французов.

В правительстве Германии, которое упрекают не меньше, заявили, что не отступят от решения оставить на усмотрение ЕС закупку препаратов для всех стран блока

Штеффен Зайберт, представитель правительства ФРГ:

"Нетерпение в ожиданиях людей и вопросы, которыми они задаются, вполне понятны. Кое-что в программе может и будет совершенствоваться. Такой тон был задан комитетом по борьбе с коронавирусом на сегодняшнем заседании. Тема будет обсуждаться и завтра, когда соберутся главы федеральных земель".

Тем временем, Великобритания первой в мире начала применение вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфором, как это было с продуктом Pfizer и BioNTech.

Кроме того, после первого укола любым из этих препаратов второй разрешено ставить в период до 12 недель, а не 3-4, как при испытаниях. Наконец, в Великобритании при определенных обстоятельствах разрешено смешивать вакцины.

В США британский подход считают слишком смелым.

Люк О'Нил, иммунолог, Тринити-колледж (Дублин):

"Этот подход критикуют и в США, говоря, что нужно уважать протокол, разработанный в ходе испытаний. Британия в этом смысле рискует. Увеличение интервала между прививками, вероятно, даёт результат. И, в принципе, это может сработать, но уже вне стандартного протокола".

А Еврокомиссия продолжает защищать свою стратегию вакцинации. ЕС заключил контракты с шестью фармкомпаниями. Но пока только препарат Pfizer-Biotech одобрен. В среду ожидается решение по заявке от Moderna.