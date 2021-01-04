Ассанжа не экстрадируют в США из-за риска самоубийства

Британский суд отказался экстрадировать основателя организации Wikileaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа в США из-за существующего риска для его жизни. Дело рассматривалось в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли под председательством судьи Ванессы Барайтсер. Она признала тот факт, что Ассанж страдает аутизмом и клинической депрессией и его состояние может серьезно ухудшиться в одиночном заключении в американской тюрьме.

Сторонники Ассанжа празднуют победу. Британский активист кампании против экстрадиции Ассанжа говорит: "Да, приходится радоваться тому, что в американской тюрьме столько проблем. Даже эта судья решила Ассанжа не посылать в США. Вот такая сегодня сложилась ситуация".

В решении суда говорится, что основатель WikiLeaks будет оставаться в тюрьме на время, которое отводится представителям американской прокуратуры для подачи апелляции. Адвокаты требуют его немедленного освобождения под залог.

При этом в постановлении суда отмечается, что действия, в совершении которых обвиняется Ассанж, не могут считаться журналистской деятельностью. Минюст США выдвинул против австралийца обвинения в шпионаже и взломе компьютеров .

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Соединенные Штаты добиваются того, чтобы основатель Wikileaks предстал перед американским судом из-за публикации секретных документов Госдепартамента и материалов, касающихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Судья Ванесса Байрайтсер заявила, что принципы свободы слова не давали неограниченной возможности Ассанжу принимать по своему усмотрению решение о том, что он будет публиковать". Она добавила, что в результате действий Ассанжа жизни более чем 100 человек из разных стран мира, работавших на правительство США или сотрудничавших с ним, оказались под угрозой. Больше 50 человек, чьи имена были указаны в обнародованных Ассанжем секретных документах, были вынуждены просить убежища в Соединенных Штатах. Барайтсер также отметила, что Ассанж может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение своего дела в США, отвергнув аргументы защиты о том, что в случае экстрадиции это право Ассанжа окажется нарушено.