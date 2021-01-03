COVID-19: вакцинация в Европе

Великобритания готовится к началу вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca; в выходные все больницы страны стали получать дозы вакцины, чтобы начать прививки уже в понедельник.

Профсоюзы учителей призвали британские власти отложить открытие школ из-за растучещего числа случаев заражения коронавирусом, в том числе и новым его штаммом, который признан ещё более заразным.

В Италии в субботу началась вакцинация в домах для престарелых. Ранее, на первом этапе, прививки были сделаны медицинскому персоналу учреждений.

Массовая кампания по вакцинации началась на Аппеннинах на два дня позже, чем планировалось: выпавший на севере снег стал причиной задержки поставок преапара Pfizer – BionTech из Бельгии. Открытие лыжного сезона в итальянских Альпах отложено пока до 18 января.

Вот уже несколько дней как идёт вакцинация во Франции, хотя, по данным соцопросов, 60% населения выступает против прививок. В стране более 2,6 млн зарегистрированных случаев заражения, скончались почти 65 тыс человек. В Париже в субботу были вакцинированы медработники старше 50 лет.

"За несколько часов мы получили более 100 телефонных звонков от медицинских работников, которые хотели пройти вакцинацию, - говорит иммунолог Фредерик Бато, - так что вакцинация имеет успех, абсолютно необходимо иметь возможность дать ответ всем желающим и как можно быстрее".

В рамках борьбы с распространением коронавируса Франция с субботы вводит более ранний комендантский час с 18:00 вместо 20:00 в 15 северо-восточных и юго-восточных департаментах. За последние сутки ещё в стране скончались ещё 157 заболевших COVID-19.

Правительство Греции объявило о продлении строгих ограничительных мер до 10 января. Они действовали в стране последние два месяца и были немного ослаблены на период праздников.