Украина пока не будет регистрировать "Спутник V"

Минздрав Украины исключает возможность регистрации вакцины "Спутник-V". В субботу в ведомстве заявили, что Киев будет использовать только те препараты, которые прошли третью фазу клинических испытаний.

Ранее одна из оппозиционных партий Украины сообщила о заявке на регистрацию вакцины, отметив, что отказ "будет свидетельствовать о преступном намерении власти".

В Российском фонде прямых инвестиций в субботу заявляли, что готовы приступить на территории Украины к испытаниям комбинации из вакцин "Спутник-V" и AstraZeneca.