Сход оползня в Норвегии: спасатели находят погибших

Тело пятого погибшего обнаружила команда норвежских спасетелй в воскресенье, через четыре дня после того, как оползень сошёл на небольшую деревню Аск в 25 км от столицы Осло.

Спасатели работали в районе бедствия всю ночь. Поиски осложняли неустойчивый грунт, плохие погодные условия и недостаток света.

"Мы проделали очень тяжелую работу в зоне оползня, - сказал командир бригады спасателей Кнут Халворсен. - Земля здесь мягкая, липкая, и в ней огромное количество обломков. Мы решили начать рыть с западной стороны, прокладывать пешеходные дорожки, используя древесные материалы и пенополистирол".

Оползень размером 800 м на 300 м сошёл в среду, разрушив и похоронив под слоем грязи несколько жилых домов. 10 человек пострадали, один из них госпитализирован, ещё 10 числились пропавшими без вести. Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила, что одно это из крпунейших происшествий такого рода в истории страны. Более 700 местных жителей эвакуированы. Власти заявили, что около 1500 человек, вероятно, придётся переселить.