Крупнейшее массовое убийство в Нигере

Около ста жителей двух деревень на западе Нигера убиты в субботу боевиками террористической группировки "Боко харам". 25 человек получили ранения. Правозащитники уже назвали случившееся самым масштабным массовым убийством мирных граждан в этой африканской стране.

Как рассказал выживший мэр одной из деревень, десятки джихадистов на мотоциклах разделились на две колонны и одновременно напали на жителей населённых пунктов, расположенных в семи километрах друг от друга.

Ранее в воскресенье стало известно, что на северо-востоке соседней Нигерии ВВС серией ударов уничтожили лагерь исламистской террористической организации "Боко харам". Об этом сообщило в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Министерства обороны Нигерии генерал-майора Джона Эненче.

"Созданный террористами лагерь в районе Мана Ваджи в штате Борно использовался в том числе для хранения оружия, там находился и штаб, где __исламистами планировались операции", - отметил он.

Накануне стало известно, что в стране пройдёт второй тур президентских выборов. В первом, который состоялся в прошлое воскресенье, ни один из 30 кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов.