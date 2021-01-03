В Сантьяго открыты "Святые врата"

Собор святого Иакова в Сантьяго-де-Компостелла открывает Святые врата: это особая дверь в храм, которая открыта только в "Святой год" — такой, когда день св. Иакова (25 июля) выпадает на воскресенье.

Однако из-за того, что в условиях карантина и ограничений на путешествия в этом году в Сантьяго смогут прибыть не так много паломников, папа римский Франциск в качестве исключения объявил, что врата будут открыты и в 2022 году.