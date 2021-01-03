"Умное" зеркало для занятий спортом

Занимаетесь спортом и беспокоитесь, что неправильно делаете какие-то упражнения? Тайваньская компания Johnson Health Tech нашла решение. Теперь отточить упражнения вам поможет ваше собственное отражение.
"Когда пользователь двигает руками и ногами или когда он поворачивается, компьютерная программа определяет, правильно ли он выполняет упражнения", — рассказывает директор по маркетингу Данни Чан. С помощью программы можно отрабатывать разные движения — начиная от кардио и заканчивая йогой.
Гендиректор компании Джейсон Ло убежден, что особенно популярно это зеркало будет в эпоху пандемии, поскольку любители спорта смогут оттачивать движения, не выходя из дома. Пользоваться им могут люди разных поколений. Стоит одно такое зеркало около 1800 долларов.
Другие No Comment
Аквалангисты в традиционных нарядах
Традиционные прыжки в Тибр без зрителей
"Представление без зрителей": в европейских столицах встретили Новый год
Мощный шторм в Неаполе
Украина: горнолыжный сезон открыт
В Марселе уберутся
Огромный айсберг угрожает Южной Георгии
Два с половиной часа в ёмкости со льдом
Мощные снегопады обрушились на Японию
No comments: лучшее за неделю
Спасите фламенко!
Вместо карантина комендантский час
Сверкающий огнями Лондон готовится к Рождеству
Французские актеры: "Мы умрем, и даже не на сцене"
Крупный пожар в австралийском Брисбене
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Санта-Клаус поможет нуждающимся
Дакарская неделя моды: подиум под баобабом
Новая работа Banksy появилась в Бристоле
Опасный гололёд на улицах Киева