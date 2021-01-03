"Умное" зеркало для занятий спортом

Занимаетесь спортом и беспокоитесь, что неправильно делаете какие-то упражнения? Тайваньская компания Johnson Health Tech нашла решение. Теперь отточить упражнения вам поможет ваше собственное отражение.

"Когда пользователь двигает руками и ногами или когда он поворачивается, компьютерная программа определяет, правильно ли он выполняет упражнения", — рассказывает директор по маркетингу Данни Чан. С помощью программы можно отрабатывать разные движения — начиная от кардио и заканчивая йогой.

Гендиректор компании Джейсон Ло убежден, что особенно популярно это зеркало будет в эпоху пандемии, поскольку любители спорта смогут оттачивать движения, не выходя из дома. Пользоваться им могут люди разных поколений. Стоит одно такое зеркало около 1800 долларов.