Франция потеряла в Мали двух военных

Ещё двое французских военнослужащих (одна из них женщина) погибли в субботу во время спецоперации в Мали. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Бронемашина, в которой ехали военные, была подорвана в районе Менака самодельным взрывным устройством. Ответственность взяла на себя терористическая организация "Аль Кайда".

"Франция потеряла двух своих детей. Я отдаю почести силе и самоотверженности сержанта Ивон Хвин и бригадира Лоика Риссе", - написала в своём "Твиттере" министр обороны Франции Флоранс Парли, выразив соболезнования семьям погибших.

Ещё один французский военнослужащий был ранен, но в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

С 2014 года Франция проводит антитеррористическую поперацию "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) . Это продолжение операции "Сервал", проводившейся в Мали с 2013 года. Обстановка в регионе серьезно обострилась из-за усиления сторонников радикального ислама после свержения Муаммара Каддафи в соседней Ливии. К концу 2012 года исламисты взяли под контроль большую часть территории Мали.

Французская миссия призвана стабилизировать обстановку в регионе до того уровня , при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность. За 7 лет Франция направила в Мали более 4 тыс солдат и офицеров. 49 из них погибли.