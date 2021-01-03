Индия одобрила сразу две вакцины

Индия официально одобрила использование сразу двух вакцин против коронавируса, причём обе — домашнего производства. Это препарат "Коваксин" индийской компании Bharat Biotech, а также вакцина Оксфорд/AstraZeneca, её тоже будут изготавливать в Индии.

В стране сейчас идут клинические испытания сразу нескольких антивирусных средств, в том числе российского "Спутник V".

Индийские власти готовят беспрецедентную по масштабам операцию по вакцинации: в течение полугода планируется привить сразу 300 миллионов человек.