Вечеринки под запретом

В Испании полиция прервала новогоднюю рейв-вечеринку, устроенную в одном из заброшенных ангаров вблизи Барселоны. Несмотря на запрет, связанный с пандемией, здесь собрались около 300 человек. Вечеринка продожалась почти два дня. Трое из участников были задержаны, конфискована акустическая аппаратура.

Во Франции более 2,5 тысяч человек также нарушили запрет и съехлись на аналогичное мероприятие в городке Льерон в Бретани. Прибывшие полицейские выписали 1200 крупных штрафов.

– Мы знали, чем рискуем, – говорит одна из участниц, – но хотели приехать и повеселиться. Всё закрыто, мир культуры перекрыт из-за всей этой дряни, и мы должны были прийти и поддержать тех, кто изо всех сил пытался что-то устроить.

– У нас весь год были ограничения, – отмечает другой участник, –но Новый год без праздника – это не для меня!

Во Франции ежедневно фиксируются тысячи новых случаев заражения коронавирусом, здесь действует комендантский час с восьми часов вечера до шести часов утра, и новогодняя ночь не стала исключением.