Францию критикуют за медленную вакцинацию

Во Франции врачи и учёные критикуют программу правительства по вакцинации населения: специалисты считают, что программа разворачивается слишком медленно. В стране число вакцинированных сейчас исчисляется сотнями — по сравнению с десятками тысяч в соседней Германии.

В минздраве утверждают, что эффективность программы нельзя оценивать по истечении одной только недели, и что в ближайшее время кампания наберёт обороты.

В Великобритании тем временем готовят распределение уже второй одобренной вакцины — продукта Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Однако и в королевстве действия правительства подвергают критике.

Тони Блэр, экс-премьер Великобритании:

"Как только вакцины станут доступны, нам понадобится доставить их людям и применять их. Это потребует иной стратегии, поскольку необходимо будет использовать все доступные службы в рамках системы здравоохранения. Понадобится, например, привлечь к процессу вакцинации все до последней аптеки, которые делают сейчас обычные прививки от гриппа".

На этом фоне власти Венгрии подтверждают, что продолжат тесное научное сотрудничество с Россией в области вакцинирования, но "Спутник V" на нынешнем этапе не станет основным препаратом. Ранее премьер Виктор Орбан заявлял, что российской вакцины не хватит для всех венгров, и потому альтернативу следует искать в Китае.

Будапешт принимал участие в тестировании российского препарата и получил небольшую партию — около 6000 доз. Это вызвало осуждение в Евросоюзе, где критикуют российскую вакцину за неполный, по мнению европейцев, цикл испытаний.