Российский экипаж выиграл первый этап ралли "Дакар"

Действующий чемпион ралли "Дакар" испанец Карлос Сайнс менее чем на полминуты обошел француза Стефана Петеранселя и выиграл первый этап нынешней гонки в зачете внедорожников. Третьим к финишу пришел чех Мартин Прокоп.

Среди мотогонщиков лучшее время — у австралийца Тоби Прайса. Вторым гонку завершил аргентинец Кевин Бенавидес. Замкнул тройку лидеров австриец Маттиас Валькнер.

В зачете грузовиков первым пришел экипаж россиянина Дмитрия Сотникова, который представляет команду "Камаз-Мастер". Почти на 8 минут от него отстал чех Алеш Лопрайс. Третий результат показал россиянин Антон Шибалов, который также выступает за “Камаз-Мастер”.