В Париже прошла акция в память о жертве полицейского насилия

Сотни людей собрались в Париже, чтобы почтить память Седрика Шувиа, погибшего от рук полицейских 3 января прошлого года.

42-летний мужчина работал курьером. Он ехал по городу на мотоцикле, когда его остановила полиция. Правоохранители швырнули его на землю и прибегли к удушающему приему. Шувиа даже не успел снять шлем. В критическом состоянии мужчину доставили в больницу, через два дня он скончался.

Полицейских, задержавших Шувиа, так до сих пор и не отстранили от работы.

— Мы пришли, чтобы показать, что семья Шувиа все еще существует и будет существовать, пока не свершится правосудие, до тех пор, пока г-н Дарманэн, министр внутренних дел, не отстранит от работы четырех человек. Это для нас важнее всего. Вот, чего мы ждем от правительства г-на Макрона и главы МВД, — говорит отец погибшего Кристиан Шувиа.

— Мы не против полиции, мы не против государства, мы против людей, которые оправдывают эти безобразия, которые оправдывают подобные злодеяния и преступления, — добавляет дочь Седрика Софиа.

По данным Генеральной инспекции национальной полиции, в 2019 году почти на четверть выросло число жалоб на действия правоохранителей. За позапрошлый во Франции было возбуждено почти 870 дел по статье о преднамеренном насилии со стороны стражей правопорядка. Почти половина из них касалась действий полицейских во время акций протеста.

Бывший уполномоченный по правам человека Жак Тубон выражал особое беспокойство по поводу использования резиновых пуль и шумовых гранат на манифестациях, а также из-за применения некоторых приемов при задержании.