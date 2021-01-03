Ламантины задыхаются!

Животные задыхаются! В озере Осса в Камеруне неожиданно стремительными темпами начало распространяться растение сальвиния, более типичное для Южной Америки. Из-за сальвинии страдают многие обитатели озера, в том числе занесенные в Красную книгу африканские ламантины. Им не хватает света и кислорода.

— Площадь, покрытая растением, или его биомасса увеличиваются вдвое каждые десять дней. Размножение идет очень быстро, и контролировать ситуацию, собирая растение руками, невозможно. Мы начали вести борьбу на биологическом уровне. Этот процесс занимает больше времени, но он намного эффективнее. Жуки-долгоносики питаются именно сальвинией, они — ее естественные враги", — рассказывает директор Африканской организации по сохранению морских млекопитающих Аристид Такукам Камла.

Из-за сальвинии местные рыбаки не могут работать. За последние годы их доходы упали на 80%.