Экстрадируют ли Ассанжа в США?

Экстрадируют ли основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему придется предстать перед судом по делу о шпионаже? Ответ на этот вопрос станет известен в понедельник. Приговор должен вынести британский суд, однако окончательное решение останется за министром внутренних дел

Еще в 2010 году две жительницы Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах. Британские суды разных инстанций вынесли вердикт о выдаче основателя Wikileaks.

— Мне не было предъявлено ни одного обвинения ни в одной стране. Несмотря на это, европейский ордер на арест настолько сильно ограничивает в правах, что не позволяет британским судам рассматривать факты, представленные в деле, — заявлял тогда Ассанж.

В 2012 году, опасаясь высылки из Великобритании в Швецию, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Ему было предоставлено политическое убежище.

— Я благодарю президента Корреа за мужество, проявленное им при рассмотрении запроса и предоставлении мне политического убежища.

Ассанж был задержан в середине апреля 2019 года после того, как Эквадор лишил его убежища в посольстве. Президент Ленин Морено сообщил, что Великобритания пообещала не экстрадировать Ассанжа в страну, где ему может угрожать смертная казнь.

США добиваются того, чтобы основатель Wikileaks предстал перед американским судом из-за публикации секретных документов Госдепартамента и материалов, касающихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.