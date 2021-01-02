Конгресс США преодолел вето президента

Впервые с момента своего избрания нынешний Конгресс США отменил вето президента Дональда Трампа на законопроект в 740 млрд долларов финансирования оборонной политики на 2021 год. В понедельник это сделала палата представителей, а в пятницу - сенат.

Перед началом дебатов лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл призвал принять документ:

"За последний год наши коллеги из Комитета по вооруженным силам позаботились о том, чтобы законодательство соответствовало потребностям нашей армии и нашей страны. Теперь пришло время поддержать этот законопроект".

Дональд Трамп назвал отмену своего вето конгрессом "позорным актом трусости". В документе его не устраивали сразу несколько пунктов, в том числе ограничения по выводу войск из Афганистана, Германии и Южной Кореи; требование переименовать объекты, названные в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки (на волне движения BLM) и отсутствие пункта 230 в законе об этике в сфере коммуникаций от 1996 года (он защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента).

"Наш республиканский сенат упустил возможность избавиться от статьи 230, которая даёт неограниченные полномочия технологическим компаниям, - написал Трамп в своём "Твиттере". - _Жаль !!! А людям, разоренным китайским вирусом, они хотят дать 600 а не 2000 долларов, в которых они отчаянно нуждаются. Нечестно!" _

Отмена президентского вето произошла за два дня до того, как новый Конгресс США должен быть приведен к присяге. Трамп покинет Белый дом 20 января, передав свои полномочия демократу Джо Байдену. Но в пятницу 6 января в Вашингтоне запланирована очередная акция "Остановить кражу". Её участники - сторонники Трампа, которые продолжают протестовать против, по их словам, фальсификаций во время президентских выборов в США 3 ноября.