Оползень под Осло: число погибших растёт

В Норвегии до двух человек возросло число жертв оползня к северу от Осло. В субботу спасатели обнаружили тело второго погибшего. Пострадали 10 человек, из них один находится в больнице в критическом состоянии. Из пострадавшего посёлка эвакуированы около тысячи жителей. Неизвестно, позволит ли состоянии почвы в районе трагедии вернуться даже в уцелевшие дома.

8 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели не теряют надежды найти их живыми. В районе трагедии запрещены все полёты, кроме поисковых самолётов и вертолётов, которые ищут пропавших с воздуха. На помощь норвежским коллегам прибыли спасатели из Швеции.