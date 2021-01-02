Вечеринка окончена

Во Франции полиция разогнала в субботу массовую рейв-вечеринку, устроенную в городке Льерон в Бретани. Несмотря на запреты и комендантский час, около 2,5 тысяч человек съехались сюда со всей Франции и даже из других стран, чтобы встретить Новый год под звуки техно-музыки.

– Рейв-вечеринка продолжалась 36 часов, но теперь она окончена, – заявил Эммануэль Бертье, префект Бретани. – Я запретил проведение этого мероприятия, оно было незаконным. Нам пришлось задействовать немалые силы для его прекращения, операция пока не завершена, она займёт ещё несколько часов. Более 1200 человек уже оштрафованы.

Вечеринка проводилась в заброшенных ангарах, где были установлены акустические системы. При разгоне не обошлось без столкновений, трое полицейских получили травмы. Многие участники заявляли, что ради того, чтобы встретить Новый год как следует, готовы заплатить штраф в 135 евро, предусмотренный за нарушение комендантского часа и отсутствие защитной маски.