В новый год - с коронавирусом

В рамках борьбы с распространением коронавируса Франция с субботы вводит более ранний комендантский час ( с 18:00 вместо 20:00) в 15 северо-восточных и юго-восточных департаментах.

Но правила соблюдают не все: на северо-западе страны, в Бретани, около 2 500 тысяч человек собрались на массовую праздничную вечеринку в Лиероне с танцами и музыкой, несмотря на действовавшие ограничения и комендантский час. Приехавшей на место полиции не удалось справиться с участниками мероприятия, которые вступили в столкновение со стражами порядка.

По числу случаев заражения Франция занимает первое место в Западной Европе и пятое в мире.

Надежды британского правительства на снижение темпов распространения инфекции в новом году не оправдались, власти были вынуждены пересмотреть своё решение об открытии начальных школ. Больницы по всей стране и особенно на востоке Лондона испытывают чрезвычайную нагрузку.

Число суточных случаев заражения в Великобритании, в том числе и новым штаммом коронавируса, четвёртый день подряд превышает 50 000. Около 24 000 заболевших госпитализированы, за последние сутки скончались 613 человек.

Учёные подтвердили: начиная с ноября новый штамм коронавируса увеличил число инфицированных в три раза.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 000 000, более 346 000 из них скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. По этим показателям США занимают первое место в мире.

Наибольшее число заражений приходится на Калифорнию, Техас, Флориду, Нью-йорк и Иллинойс. В Калифорнии, Колорадо и Флориде выявлены носители нового, более заразного штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Великобритании.

В первый день Нового года десятки людей с пустыми кислородными баллонами стояли в очереди в одном из наиболее пострадавших районов Мехико, чтобы воспользоваться предложением города о бесплатной заправке кислородом для пациентов с COVID-19.

В Мексике наблюдается всплеск заражений коронавирусной инфекцией, больницы заполнены на 87%, и кислорода не хватает. Это привело к длинным очередям и скачкам цен, из-за которых многим трудно или невозможно заправить баллоны, которых в некоторых случаях хватает всего на несколько часов.

"В некоторых государствнныхь центрах вы можете заправить баллон по фикисированной цене, но очереди там такие длинные, что иногда приходится ждать часами или даже платить за место. Поэтому экстренная ситуация вынуждает людей идти к частникам, где цены вдвое или втрое выше", - говорит родственник больного.

Основатели BioNTech предупреждают о нехватке вакцины. Компания заявила, что старается нарастить производство в сотрудничестве со своим американским партнером Pfizer, чтобы закрыть брешь, так как другие призводители пока не получили наобходимые для этого разрешения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное применение вакцины Pfizer / BioNTech - такое разрешение получают препараты в том случае, когда они нужны для борьбы с эпидемией, но результаты испытаний пока не доступны.