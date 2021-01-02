Самоизоляция в монастыре

Монастырь Ла Олива находится в провинции Наварра на севере Испании. Он был основан в XII веке католическим орденом цистерцианцев, и за прошедшие столетия знал периоды расцвета и упадка. Монахи проводят жизнь в молитвах и труде, и каждый новый день напоминает предыдущий. Но помимо ухода за садами и виноградниками здесь уделяют особое внимание хоровому пению.

Когда власти Испании ввели режим самоизоляции для борьбы с пандемией, многие вспомнили об этих людях, привыкших жить за монастырскими стенами, и прислушались к их советам.

– Ведите размеренную жизнь, – говорит Аббат Хавьер. – Установите распорядок дня. Мы всегда встаём и ложимся в определённое время. Обед и ужин у нас всегда в одни и те же часы... А работаем мы именно тогда, когда и положено работать и учиться. Сейчас многим пришлось работать удалённо... Это даёт возможность провести больше времени со своей семьёй.

Первый день Нового года – такой же, как и все другие в монастыре Ла Олива. Эти люди пришли сюда, чтобы отказаться от прежних привычек, трудиться, молиться и размышлять. Один из них – отец Грегорио. Ему уже 85 лет, но он по-прежнему полон сил и энергии. Поднявшись на крышу монастря, он делится своими мыслями:

– Нам следует радоваться настоящему. Ведь настоящее – это счастье, это дар, который вы получили. Поэтому я и дальше буду благодарить за него... А если я утрачу оптимизм, это будет неудачей.

Несмотря на удалённость от мирской суеты, в условиях пандемии монахи входят в группу риска, поэтому уже в конце месяца им будут сделаны прививки от коронавируса.