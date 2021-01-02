Ограничения в Брюсселе: ради безопасности и тишины

В столице Бельгии с начала года введено ограничение скорости в 30 км/ч. Исключение сделано лишь для нескольких крупных улиц, для трамваев и для коммунальных и спасательных служб. Авторы идеи говорят, что снижение лимита с 50 до 30 в несколько раз повысит безопасность водителей и пешеходов.

Два года назад в экспериментальном порядке "ограничение 30" начало действовать в районе Схарбек. Муниципальные власти очень довольны результатами.

Сесиль Жодонь, мэр Схарбека:

"Остаются ещё упрямые люди, которые не хотят понимать, что дорожная безопасность — очень серьёзная проблема. Причём речь не только о снижении числа ДТП — у нас за два года вообще не было серьёзных аварий — а также ещё о тишине в нашем районе".

По данным полиции, за два года в Схарбеке на 12% снизилось число травм, полученных в ДТП.

В целом власти Брюсселя уже несколько лет планировали ввод подобных мер: плотность движения в городе считается одной из самых больших в Европе.