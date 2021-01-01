Конгресс США впервые преодолел вето Трампа и разблокировал военный бюджет и санкции

Конгресс США в полном составе впервые преодолел вето, наложенное президентом Трампом. В пятницу это смог сделать сенат, а ещё в понедельник — палата представителей.

Дональд Трамп 23 декабря наложил вето на оборонный бюджет страны. Его не устраивали сразу несколько пунктов, таких как ограничения по выводу войск из Афганистана, Германии и Южной Кореи, или требование переименовать объекты, названные в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки — на волне движения BLM.

Президент США назвал законопроект "подарком России и Китаю". В то же время конгрессмены утверждают, что, наоборот, документ направлен не в последнюю очередь на сдерживание этих стран.

Проект предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Турцию также ждут санкции за покупку российских систем ПВО С-400.

В проекте упоминается также необходимость уделить пристальное внимание гиперзвуковым технологиям и усилить спутниковую группировку для слежения за российским гиперзвуковым оружием.