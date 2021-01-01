Святорусский вой - новая порода собак

"Святорусский вой" или "воин Святой Руси" - новая порода собак, которую вывели в Самарской области.

Это помесь немецкой овчарки и волка. От них у воев сила и мощь, волчья хватка, белый окрас и дружелюбие. Ведь в родителях у них также хаски, западно-сибирская лайка и белая американо-канадская овчарка.

По словам заводчиков, псы этого подвида несли службу в богатырских войсках - охраняли лагерь, охотились на зверя и ходили в бой.

Александр Петров, руководитель духовно-культурного комплекса "Богатырская Слобода":

"Эти псы даже сражались в боях, когда приходилось сталкиваться с противником. Они помогали - если несколько противников сражались против нашего богатыря - отвести их от него в сторону, чтобы тот мог справиться с каждым по-очереди. Вот такая знаменитая была наша служебная, именно богатырская древнерусская порода собак, которую мы и решили восстановить, возродить на богатырской слободе".

Новую породу официально зарегистрировали в июле. Некоторые из более чем 50 воев, выведенных в "Богатырской слободе", обрели новых хозяев из числа гостей культурного комплекса. Познакомиться с его питомцами и даже отправиться с ними на прогулку может любой желающий.