Жан-Мишель Жарр "осветил" Нотр-Дам

Его световые шоу известны на весь мир, он был одним из пионеров электронной музыки. Знаменитый французский композитор Жан-Мишель Жарр еще раз доказал, что быть на гребне музыкальной волны можно и в свои 72 года.

В условиях пандемии и действующего во Франции комендантского часа все массовые новогодние мероприятия перешли "на удаленку". Одним из них стал виртуальный концерт Жарра в стенах пострадавшего от пожара в 2019 году собора Парижской Богоматери под названием "Добро пожаловать на ту сторону" (Welcome to the Other Side). Уникальное шоу приурочено к релизу нового альбома "лазерного художника" с одноименным названием.

Мультимедийный концерт транслировался онлайн в новогоднюю ночь прямо из Нотр-Дама. Физически Жарр находился в своей музыкальной студии в Париже — а его аватар управлял световым шоу под сводами собора, визуально полностью реконструированного по этому случаю.

Концерт — результат коллаборации композитора с французским стартапом в области виртуальной реальности VRrOOm и мэрией Парижа.

Вечером 31 декабря в 23:25 я из своей студии благодаря шлему виртуальной реальности погружусь в сердце собора. На мне будет специальный костюм, оснащенный датчиками, который будет управлять моим аватаром. Концерт будет сниматься в режиме реального времени 15 камерами Жан-Мишель Жарр композитор

Жан-Мишель Жарр четырежды попадал в Книгу рекордов Гиннесса, его концерты признавались самыми массовыми в истории.

В 1979 году его концерт на площади Согласия в Париже в честь Дня взятия Бастилии собрал 1 млн зрителей.

В 1986 году его концерт "Рандеву Хьюстон" по случаю празднования 150-летия Техаса и Хьюстона и 25-летия основания Космического центра Линдона Б. Джонсона собрал 1,5 млн зрителей и стал крупнейшим на то время выступлением под открытым небом. "Рандеву Хьюстон" был посвящен астронавтам, погибшим при крушении космического корабля "Челленджер" 28 января 1986 года. Одним из них был друг Жарра Роналд Макнейр. Он должен был играть на саксофоне из космоса во время трека "Last Rendez-Vous".

Третьим попавшим в Книгу рекордов Гиннесса (2,5 млн зрителей) стал его концерт в районе Ля Дефанс в Париже по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля 1990 года.

Но самым масштабным выступлением Жарра по сей день считается его концерт на Воробьевых горах 6 сентября 1997 года по случаю 850-летия Москвы. По неофициальным данным, его аудитория составила около 3,5 млн человек.

В одном из своих интервью Жан-Мишель Жарр назвал свой московский концерт одним из важнейших в своей жизни.

Я отлично помню это шоу, и я с полной серьезностью могу назвать тот концерт одним из важнейших в моей жизни. Я играл перед тремя с половиной миллионами людей! Когда выступаешь перед такой огромной аудиторией, где бы ты ни был, это невероятно. Но в России это вообще что-то безумное, неописуемое. Полученные эмоции можно сравнить с тем, каким бы мог быть концерт, разве что, на Луне. Я очень люблю Россию. Вы, русские, удивительным образом совмещаете в себе безумие и человечность, открытость Жан-Мишель Жарр композитор

В том же интервью он поделился одним своим очень трогательным воспоминанием с того концерта. Всего за несколько дней до своего московского выступления в результате автокатастрофы в Париже погибла принцесса Диана, и Жарр должен был присутствовать на ее похоронах. В Москве он захотел почтить память "королевы сердец":

Она очень уважала то, что я делаю, мою музыку. В тот день мне нужно было быть на ее похоронах. Но я был в Москве и понял, что нужно сделать в ее память что-то необычное. Ей очень нравился трек «Souvenir Of China», и перед его исполнением я сказал всем присутствующим, что сегодня печальный день и что следующая вещь посвящается принцессе Диане. И неожиданно все замолчали. Весь шум и невероятное движение в одну секунду остановилось, настала абсолютная тишина. Только свет огней. Меня переполняли эмоции, а в горле был ком, я не мог продолжать шоу. В такие моменты ты становишься свидетелем невидимой, но осязаемой и крепкой связи между огромным числом зрителей. Это для меня и есть отличный пример всей глубины души русского человека Жан-Мишель Жарр композитор

Жан-Мишель Жарр родился в 1948 году в Лионе. Его отец — известный композитор Морис Жарр — лауреат трёх премий "Оскар", премии "Грэмми" и четырёх премий "Золотой глобус" за музыку к фильмам.