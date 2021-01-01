Традиционные прыжки в Тибр без зрителей

Локдаун — локдауном, а традицию прыгать в новый год с моста в Риме никто не отменял. Отважились окунуться в холодные воды Тибра только четыре смельчака. В этом году привычных толп зрителей не наблюдалось, но безопасные условия для мероприятия были обеспечены на том же уровне, что и всегда. Традиции прыгать в Тибр в новый год более 50 лет. В 1946 году первым на этот смелый шаг решился безработный спасатель, который был не согласен с политикой правительства.
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