Больше проверок и паромов: "Брексит" меняет порты Ирландии

Это Дублинский порт. Именно сюда, главным образом, транспортные компании доставляют грузы, предназначенные для ирландского потребителя. Отсюда товары местного производства отправляются в континентальную Европу и далее по маршруту. Выход Великобритании из ЕС означает новые длительные бюрократические процедуры. Проверки коснуться, в первую очередь, поступающих в республику сельскохозяйственной продукции, растений, продуктов питания.

"Можно выделить два типа контроля в отношении прибывающих из Соединенного Королевства партий товаров. Таможенные проверки коснуться всех грузов. Некоторые из товаров будут подлежать еще и санитарно-эпидемиологическому и фитосанитарному контролю. Речь идет о животных, определенных растений, растительной продукции, продуктах животного происхождения - например, о мясе, молоке, зародышевых продуктах, эмбрионах. Новые процедуры затронут и побочные продукты животного происхождения. Это продукты, не предназначенные для потребления человеком", - отмечает Хейзел Шеридан из Департамента сельского хозяйства Ирландии.

Англия всегда была своеобразным мостом, по которому до сих пор транспортные компании беспрепятственно доставляли товары с континента в Ирландию и обратно через многочисленные порты, такие как Кале или Роттердам.

В 200 км от Дублина "Рослэр Европорт" готовится к структурным изменениям: ожидается, что нагрузка на него значительно вырастет. Руководство уже потратило 100 млн евро на развитие дополнительной инфраструктуры - строительство подъездных путей и автостоянок.

Тем временем один датский оператор паромного сообщения запускает новую услугу: количество еженедельных рейсов между этим ирландским портом и французским Дюнкерком увеличится до шести.

"Число прямых рейсов, соединяющих "Рослэр Европорт" и континентальную Европу, уже значительно выросло. Этот порт расположен ближе других к материку. До сих пор у нас было пять прямых рейсов в неделю, в январе их станет 14, в марте - 15", - говорит Глен Карр, управляющий операциями в "Рослэр Европорт".

Отсюда можно будет отправиться во французский Шербур или испанский Бильбао. Времени путешествие займет больше, но зато пассажирам не придется отстаивать очереди в английских портах.

"Более 100 миллионов евро будет потрачено на создание инфраструктуры, чтобы справиться с увеличением трафика в ближайшие месяцы. Для многих дальнобойщиков доставка грузов в материковую Европу станет неудобной, медленной. Но подобные трудности и есть новая реальность "Брексита"", - передает из Дублина Кен Мюррей, корреспондент Euronews.