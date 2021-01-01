Первые приметы "брексита"

На выезде из английского порта Дувр и Евротуннеля в первый день нового года почти нет грузовиков — импортеры поспешили до 1 января запастись необходимыми товарами. К тому же, по оценкам экспертов британской отрасли грузоперевозок, около половины малых и средних предприятий пока не готовы к бюрократическим проволочкам на границе.

Ожидается, что трафик начнет восстанавливаться до нормальных объемов через неделю.

Об этом же говорят и на французской границе. Глава регионального управления таможни Жан-Мишель Тийе заявил: "Сегодня все работает отлично — организованный нами процесс, деятельность различных служб, связанных с пересечением границы, все цифровые инструменты. Поэтому мы ждем — я бы назвал это испытание огнем — более привычной ситуации, к которой мы в вернемся в предстоящие дни".

Великобритания окончательно завершила выход из Евросоюза и вступающие в силу правила взаимодействия значительным образом изменят порядок жизни по обе стороны Ла-Манша.

Говорят жители Лондона:

"Думаю, что все уже заждались этого момента, мы прошли для этого долгий путь, думаю, что народа хотел выйти из состава ЕС и мы наконец-то вышли, вряд ли жизнь изменится коренным образом, мы будем и дальше дружить с нашим заморскими соседями".

"Думаю, что поначалу будет немного трудно, может быть первые два года, но в итоге Соединенное Королевство одержит победу и все будет очень хорошо, потому что это великая страна, с замечательным образом жизни и прекрасной природой".

Еще одна примета состоявшегося "брексита" — проверки пересекающих Ла-Манш пассажиров на Северном вокзале Парижа, где для этих целей были призваны на службу дополнительно 15 сотрудников таможни.