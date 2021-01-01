"Брексит" под бой колокола

Выход Великобитании из ЕС после 47 лет членства в евроклубе ознаменовал в новогоднюю ночь бой часов на башне Биг-Бен в Лондоне. В связи сo сменойправилигры к задержкам были готовы порт Дувра и Евротуннель, правда, из-за локдауна трафик в этих транспортных коридорах сейчас небольшой.

Британский премьер Борис Джонсон поздравил соотечественников с обретением новой свободы.

"Это удивительный момент для нас нас, мы держим свободу в руках и от нас зависит, как ее использовать. Думаю, у жителей Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии возникнет естественный порыв действовать как единое целое Соединенного Королевства. И вот так сообща работать, чтобы заявлять о наших ценностях во всем мире, чтобы лидировать в большой семерке и на саммите по изменению климата COP 26 в Глазго".

Британия ушла, но крепкие связи с соседями по ЕС остались. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Выбор в пользу ухода из Европы, "брексит" - дитя общего европейского нездоровья, накопившейся лжи и ложных обещаний. Сегодня вечером хочу сказать ясно: наша судьба - это прежде всего Европа", - отметил он.

Великобритания и ЕС расстаются с договором о сотрудничестве в кармане. Его удалось утвердить в последний момент; в последний момент Лондон и Мадрид смогли договориться и об условиях пересечения границы в районе Гибралтара - там и после "брексита" будут действовать некоторые нормы ЕС, например, Шенгенское соглашение.