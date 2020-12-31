Улов, который придётся выбросить

Что будет уже завтра — британские рыбаки плохо себе представляют. Согласно подписанной и одобренной в последний момент сделке, их европейские коллеги не уйдут из британских территориальных вод, их квота лишь немного сократится. Это совсем не то, на что рассчитывали моряки, поддерживавшие "брексит".

Дэйв Драйвер, шкипер:

"Им отдали львиную долю наших вод. Моя квота на треску в этом рейсе — 30 килограммов. Это один-единственный ящик. Французская квота — наверное, тонна в месяц. Нам приходится выкидывать пойманную рыбу. Мы бы лучше отдали её бесплатно нуждающимся, но вообще не имеем права привозить её в порт".

У происходящего есть и обратная сторона. Большую часть британской рыбы покупали европейцы. В рамках единого рынка это приносило королевству стабильный доход. Но теперь, когда британцы постепенно возвращают себе право рыбачить у себя единолично, улов может оказаться никому не нужен.

Люк Ханрахан, Euronews:

"70% рыбы, которая продаётся на рынке в Бриксхэме, покупают европейцы — французы, голландцы, бельгийцы, итальянцы. Такой расклад не беспокоит рыбаков — наоборот, многие не хотели бы менять его".

Европейцы сократят свою квоту на вылов в британских водах на четверть, но этот процесс растянется на пять с половиной лет. Лишь потом Лондон получит полный контроль над своими территориальными водами и сможет, при желании, сокращать квоты и дальше.